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Son dakika | Malatya'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
12 Kasım 2024 19:04 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 19:10
Son dakika | Malatya&#039;da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi ve AFAD&#039;dan açıklama

Son dakika: Malatya'da saat 18.55'te deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde hissedilen sarsıntı sonrası verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı. İşte detaylar...

Malatya'da merkez üssü Kale ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Saat 18.55'te hissedilen sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak kayıtlara geçerken derinliği 8.55 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

Son dakika | Malatya'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama - 1. Resim

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

Kaynak: tgrthaber.com

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