Son dakika | Malatya'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

23 Aralık 2024 21:50 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 22:12

Son dakika haberine göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi çevre ilçelerde de hissedilen sarsıntı sonrası verileri duyurdu. İşte son deprem sonrası açıklama...

Malatya’nın Akçadağ​ ilçesinde saat 21.39’da 3.2 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar yaşanmadı

SON DEPREMLER

23 Aralık günü meydana gelen son depremlerin büyüklüğüne ve saatine Kandilli Rasathanesi verileri sayesinde ulaşabiliyoruz. İşte 23 Aralık günü olan depremlere dair bilgiler: