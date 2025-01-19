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Son dakika | Malatya'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ocak 2025 00:43 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 00:58
Son dakika | Malatya&#039;da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Son dakika deprem verilerine göre Malatya depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi sarsıntıya dair ilk açıklamayı yaptı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı mevkiinde saat 00:28’de 3.3 büyüklüğünde bir  deprem meydana geldi. Yerin 1.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Son dakika | Malatya'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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