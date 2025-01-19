Son dakika | Malatya'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

19 Ocak 2025 00:43 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 00:58

Son dakika deprem verilerine göre Malatya depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi sarsıntıya dair ilk açıklamayı yaptı.

Naci Görür 'depremle yüzleşmeyen' ili 3 fay için uyardı! İstanbul'u da hatırlattı

Naci Görür 'depremle yüzleşmeyen' ili 3 fay için uyardı! İstanbul'u da hatırlattı

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı mevkiinde saat 00:28’de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 1.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.