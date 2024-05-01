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01 May 2024 19:31 - Güncelleme : 01 May 2024 19:47

Son dakika! Malatya'da korkutan bir deprem daha!

Son dakika haberi... Malatya'da 3.4 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesinden depremle ilgili açıklama geldi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
Son dakika! Malatya&#039;da korkutan bir deprem daha!

Deprem bölgesi Malatya sallanmaya devam ediyor. Kentte 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Darende ilçesine bağlı Yarımca olarak duyurdu.

Deprem, kent sakinlerini korkuttu. Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi. Deprem 4 kilometre derinlikte kaydedildi.

Son dakika! Malatya'da korkutan bir deprem daha! - 1. Resim

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Ayrıntılar hazırlanıyor....

Kaynak: tgrthaber.com
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