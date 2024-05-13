Son dakika deprem! Malatya'da korkutan deprem

13 May 2024 20:17 - Güncelleme : 13 May 2024 20:21

Deprem bölgesi Malatya sallanmaya devam ediyor. Kentte 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Ayrıntılar hazırlanıyor...