Son dakika deprem! Malatya'da korkutan deprem
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
13 May 2024 20:17 - Güncelleme : 13 May 2024 20:21
Son dakika haberi... Malatya'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Deprem bölgesi Malatya sallanmaya devam ediyor. Kentte 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Kaynak: tgrthaber.com.tr