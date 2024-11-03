Son dakika | Malatya'da korkutan deprem: AFAD ve Kandilli'den ilk açıklama!

03 Kasım 2024 22:56 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 23:05

Son dakika haberi: Malatya Yeşilyurt'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD depremle ilgili ilk verileri paylaştı...

Son dakika | Ege Denizi açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı

Son dakika | Ege Denizi açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya​ Yeşilyurt​'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem​ olduğunu bildirdi. AFAD​'a göre, deprem 22.40'ta meydana geldi.

KANDİLLİ PAYLAŞTI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Yeşilyurt ilçesine bağlı Atalar yerleşim yeri olarak duyurdu.

Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER