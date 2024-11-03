Son dakika | Malatya'da korkutan deprem: AFAD ve Kandilli'den ilk açıklama!
Son dakika haberi: Malatya Yeşilyurt'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD depremle ilgili ilk verileri paylaştı...
Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya Yeşilyurt'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. AFAD'a göre, deprem 22.40'ta meydana geldi.
KANDİLLİ PAYLAŞTI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Yeşilyurt ilçesine bağlı Atalar yerleşim yeri olarak duyurdu.
Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.