Son Dakika | Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

25 Kasım 2024 20:27 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 21:44

Son dakika haberine göre Malatya'da saat 20.20'de deprem meydana geldi. 4,6 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası tedirginlik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sarsıntı sonrası ihbarların değerlendirmeye alındığını açıkladı. İşte AFAD'dan gelen verilere göre detaylar...

AFAD​'dan gelen bilgilere göre Malatya​'da saat 20.20'de 4.6 büyüklüğünde deprem​ oldu. Merkez üssü Doğanşehir​ olan sarsıntı yerin 9.75 kilometre derinliğinde meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı sonrası kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Adıyaman ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durumu açıkladı.

"İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİYOR"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Malatya Doğanşehir’de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Sarsıntı sonrası AFAD, ayrıca yaptığı açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirtti.



Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,5 olarak duyururken derinliği 5.4 kilometre olarak bildirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, tüm Malatyalılara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi olumsuz bir durumun olmadığını, saha taramalarının sürdüğünü söyledi.

Yavuz, sosyal medya hesabından ise "İlimiz Doğanşehir merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğünde depremde ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im bütün afetlerden milletimizi korusun." ifadesini kullandı.