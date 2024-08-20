Son dakika | Malatya'da peş peşe depremler! Kandilli verileri paylaştı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 14:30 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 15:18
Son dakika haberi: Malatya'da peş peşe depremler meydana geldi. 12.30'da 3,3 ile sarsılan Malatya'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kent saat 12.30'da 3,3 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.
14.23'te gerçekleşen 3,3 büyüklüğündeki depremle ilgili detaylı verileri paylaşan Kandilli, depremin 5 km derinlik meydana geldiğini aktardı.
Kaynak: tgrthaber.com