Son dakika | Manisa deprem ile sallandı! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
01 Eylül 2024 05:43 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 06:20
Son dakika deprem haberi: Manisa Akhisar merkezli sabaha karşı bir deprem meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki hissedilen depreme ilişkin ayrıntıları Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı
Merkez üssü Manisa'nın Akhisar-Yenice'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sabah 05.31'de meydana gelen sarsıntı yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin ayrıntıları Kandilli Rasathanesi duyurdu.
Kaynak: tgrthaber.com