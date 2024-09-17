Son dakika | Manisa'da peş peşe deprem oldu! Kandilli ilk verileri açıkladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 14:35 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:56
Son dakika haberi: Manisa'nın Bünyanosmaniye ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 10 km altında gerçekleşti. Aynı bölgede 4,0'ın ardından 3,4 büyüklüğünden bir deprem daha oldu.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Manisa'da peş peşe deprem oldu.
MANİSA PEŞ PEŞE SALLANDI
Manisa'nın Bünyanosmaniye ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı noktada 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kaynak: tgrthaber.com
Manisa da deprem mi oldu hiçte beklemiyordum böyle bir haberi duymak zor