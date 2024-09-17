Son dakika | Manisa'da peş peşe deprem oldu! Kandilli ilk verileri açıkladı

17 Eylül 2024 14:35 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:56

Son dakika haberi: Manisa'nın Bünyanosmaniye ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 10 km altında gerçekleşti. Aynı bölgede 4,0'ın ardından 3,4 büyüklüğünden bir deprem daha oldu.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi​'nin aktardığı verilere göre; Manisa​'da peş peşe deprem​ oldu.

MANİSA PEŞ PEŞE SALLANDI

Manisa'nın Bünyanosmaniye ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı noktada 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.