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Son dakika | Manisa'da peş peşe deprem oldu! Kandilli ilk verileri açıkladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 14:35 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:56
Son dakika | Manisa&#039;da peş peşe deprem oldu! Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: Manisa'nın Bünyanosmaniye ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 10 km altında gerçekleşti. Aynı bölgede 4,0'ın ardından 3,4 büyüklüğünden bir deprem daha oldu.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi​'nin aktardığı verilere göre; Manisa​'da peş peşe deprem​ oldu.

MANİSA PEŞ PEŞE SALLANDI

Manisa'nın Bünyanosmaniye ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı noktada 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

Son dakika | Manisa'da peş peşe deprem oldu! Kandilli ilk verileri açıkladı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe17 Eylül 2024 14:39

Manisa da deprem mi oldu hiçte beklemiyordum böyle bir haberi duymak zor

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