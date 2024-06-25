Son dakika! Manisa'da şiddetli deprem oldu, AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar...
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
25 Haziran 2024 01:44 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 02:35
Son dakika haberi... Manisa'nın Soma ilçesinde şiddetli deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklama geldi.
Son dakika haberine göre saat 01.36'da Manisa'da şiddetli deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, depremin merkezi Soma ilçesi olurken, şiddeti 4.8 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 10.24 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için saha çalışması başlatıldı.
PEŞ PEŞE DEPREM
Meydana gelen şiddetli depremin ardından Manisa Soma'da 01.43'te bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı.
Kaynak: TGRT Haber