Son dakika! Manisa'da şiddetli deprem oldu, AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar...

25 Haziran 2024 01:44 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 02:35

Son dakika haberine göre saat 01.36'da Manisa'da şiddetli deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, depremin merkezi Soma ilçesi olurken, şiddeti 4.8 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 10.24 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için saha çalışması başlatıldı.

PEŞ PEŞE DEPREM

Meydana gelen şiddetli depremin ardından Manisa Soma'da 01.43'te bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı.

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