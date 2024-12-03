Son dakika | Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi! Kandilli Rasathanesi detayları duyurdu
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 14:25 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:41
Son dakika haberi: Bursa'nın Mudanya ilçesinde merkez üssü Marmara Denizi açıkları olan deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi detayları paylaştı
Marmara Denizi'nde saat 14:12'de merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, yerden 12,7 km derinlikteki depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyurdu.
Diğer yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3,6, derinliğini ise 7,01 kilometre olarak açıkladı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
BURSA'DAKİ FAY HATLARI
Bursa'da deprem riski taşıyan ilçeler, Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü raporlarına göre, aktif fay hatlarının geçtiği bölgelerle ilişkilendirilmiştir. Bursa’daki fay hatları ve etkilediği bölgeler şöyle:
- Bursa Fayı: Kent Meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve şehir merkezi
- Gemlik Fayı: Gemlik ve bağlı bölgelerin tamamı
- Zeytinbağı-Mudanya Fayı: Mudanya, Tirilye ve çevresi
- Çalı Fayı: İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarı
- Uluabat Fayı: Uluabat Gölü ve çevresi
- Orhaneli Fayı: Orhaneli ilçesi ve bazı dağ ilçeleri
- Barakfakih Fayı: Barakfakih, Kestel ve Gürsu çevresi
Kaynak: tgrthaber.com