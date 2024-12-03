Son dakika | Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi! Kandilli Rasathanesi detayları duyurdu

03 Aralık 2024 14:25 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:41

Son dakika haberi: Bursa'nın Mudanya ilçesinde merkez üssü Marmara Denizi açıkları olan deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi detayları paylaştı

Marmara depremi için korkutan uyarı! Sadece İstanbul değil 11 il etkilenecek: Beka sorununa yol açabilir

Marmara depremi için korkutan uyarı! Sadece İstanbul değil 11 il etkilenecek: Beka sorununa yol açabilir

Marmara Denizi​'nde saat 14:12'de merkez üssü Bursa​'nın Mudanya​ ilçesi olan bir deprem​ meydana geldi. Kandilli Rasathanesi​, yerden 12,7 km derinlikteki depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyurdu.

Diğer yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3,6, derinliğini ise 7,01 kilometre olarak açıkladı.

BURSA'DAKİ FAY HATLARI

Bursa'da deprem riski taşıyan ilçeler, Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü raporlarına göre, aktif fay hatlarının geçtiği bölgelerle ilişkilendirilmiştir. Bursa’daki fay hatları ve etkilediği bölgeler şöyle: