Son dakika | Marmara deprem ile sarsıldı: Bu kez Tekirdağ
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
22 Aralık 2024 15:24 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 15:36
Son dakika haberi: AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
DÜN DE İSTANBUL SALLANDI
Dün de Avcılar'da meydana gelen 3.0 büyüklüğünde deprem büyük paniğe neden olmuştu.
Küçük çaplı deprem komşu ilçelerden de hissedilmişti.
Kaynak: TGRT Haber