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Son dakika | Marmara deprem ile sarsıldı: Bu kez Tekirdağ

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
22 Aralık 2024 15:24 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 15:36
Son dakika | Marmara deprem ile sarsıldı: Bu kez Tekirdağ

Son dakika haberi: AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberine göre, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. 

DÜN DE İSTANBUL SALLANDI 

Dün de Avcılar'da meydana gelen 3.0 büyüklüğünde deprem büyük paniğe neden olmuştu. 

Küçük çaplı deprem komşu ilçelerden de hissedilmişti. 

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Kaynak: TGRT Haber

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