Son dakika | Marmara'da deprem oldu! Bursa, Balıkesir ve İstanbul'da hissedilen sarsıntı

Akşam saatlerinde İstanbul, Bursa, Balıkesir ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD çok sayıda ilimizde hissedilen sarsıntının merkez üssünü Erdek olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında saat 20.53’te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı sonrası olumsuz bir durum bildirimi yapılmadı. Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1932135529832693846