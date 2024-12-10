Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Marmaray'da arıza! Seferler durdu, açıklama geldi

Son dakika | Marmaray'da arıza! Seferler durdu, açıklama geldi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 22:16 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 23:14
Son dakika | Marmaray&#039;da arıza! Seferler durdu, açıklama geldi

Son dakika haberi: Marmaray trenlerinde meydana gelen arıza sebebiyle geçişi süreliğine seferler durduruldu. Marmaray'ın resmi hesaplarından ve bilgilendirme ekranlarından yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle Marmaray seferlerimiz geçici bir süreliğine çalışmamaktadır" denildi.

Son dakika haberine göre, İstanbul​'un doğusu ve batısını tüp tünelle birbirine bağlayan Marmaray​'da arıza​ meydana geldi. Arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattı işletmeye geçici olarak kapatıldı.

Marmaray'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." denildi. 

MARMARAY DURAKLARINDA BİLDİRİM PAYLAŞILDI!

Marmaray duraklarında bulunan ekranlarından yapılan bilgilendirme notunda ise, "Teknik bir arıza nedeniyle Marmaray seferlerimiz geçici bir süreliğine çalışmamaktadır." denildi.  

Son dakika | Marmaray'da arıza! Seferler durdu, açıklama geldi - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
marmarayistanbularıza

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...