Son dakika | Marmaray'da arıza! Seferler durdu, açıklama geldi

10 Aralık 2024 22:16 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 23:14

Son dakika haberi: Marmaray trenlerinde meydana gelen arıza sebebiyle geçişi süreliğine seferler durduruldu. Marmaray'ın resmi hesaplarından ve bilgilendirme ekranlarından yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle Marmaray seferlerimiz geçici bir süreliğine çalışmamaktadır" denildi.

Marmaray Yenikapı durağında intihar girişimi! Son bir ayda 3. vaka oldu

Marmaray Yenikapı durağında intihar girişimi! Son bir ayda 3. vaka oldu

Son dakika haberine göre, İstanbul​'un doğusu ve batısını tüp tünelle birbirine bağlayan Marmaray​'da arıza​ meydana geldi. Arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattı işletmeye geçici olarak kapatıldı.

Marmaray'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

MARMARAY DURAKLARINDA BİLDİRİM PAYLAŞILDI!

Marmaray duraklarında bulunan ekranlarından yapılan bilgilendirme notunda ise, "Teknik bir arıza nedeniyle Marmaray seferlerimiz geçici bir süreliğine çalışmamaktadır." denildi.