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Son dakika | Marmaris'te deprem oldu: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 04:39 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 05:27
Son dakika | Marmaris&#039;te deprem oldu: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu

Son dakika haberine göre Akdeniz'in Marmaris açıklarında deprem kaydedildi. Geçtiğimiz gün Muğla'dan gelen sarsıntı haberi sonrası bir deprem haberi daha geldi. Son 24 saat içinde Muğla çevresinde 3 sarsıntı ürküttü.

Sabaha karşı 04:30'da Akdeniz​'de Marmaris​'e 64.92 km mesafede, 4.0 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Sarsıntı 13.62 km derinlikte gerçekleşti. Herhangi bir hasar veya etkilenme ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. 

Son dakika | Marmaris'te deprem oldu: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi sarsıntıyı 4.1 büyüklüğünde olarak duyurdu. Derinliği 6.9 kilometre olarak açıkladı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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