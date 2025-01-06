Son dakika | Marmaris'te deprem oldu: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri duyurdu

06 Ocak 2025 04:39 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 05:27

Son dakika haberine göre Akdeniz'in Marmaris açıklarında deprem kaydedildi. Geçtiğimiz gün Muğla'dan gelen sarsıntı haberi sonrası bir deprem haberi daha geldi. Son 24 saat içinde Muğla çevresinde 3 sarsıntı ürküttü.

Sabaha karşı 04:30'da Akdeniz​'de Marmaris​'e 64.92 km mesafede, 4.0 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Sarsıntı 13.62 km derinlikte gerçekleşti. Herhangi bir hasar veya etkilenme ile ilgili detaylar henüz netleşmedi.

Kandilli Rasathanesi sarsıntıyı 4.1 büyüklüğünde olarak duyurdu. Derinliği 6.9 kilometre olarak açıkladı.