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Son dakika | Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip etmişti! O vicdansız gözaltında: İfadesi şoke etti

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Şüpheli Duran A'nın ilk ifadesinde “Ben mezarlıklarda yaşıyorum. Çocuğu gazetelerde gördüm mezarını merak ettim. Yanına gittim, çitlere ayağım takıldı düştüm. Sinirlendim, çitleri tekmeledim” dediği iddia edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 21:14
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 22:00

Son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yerlikaya, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika | Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip etmişti! O vicdansız gözaltında: İfadesi şoke etti

Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1911844172132233364

İŞTE ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Sabah'ın aktardığına göre, şüpheli sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliğine getirildi. Gözaltına alınan şüpheli Duran A ilk ifadesinde şunları söylediği iddia edildi: "Ben evsizim ihtiyaçlarımı mezarlıktan gideriyorum. Bu çocuğun mezarlığa gelip gidenler çok oluyordu oradan biliyorum. Olay günü de gazetelerde gördüm mezarını merak ettiğim için gittim. Ayağım çitine takıldı düştüm. Düşünce sinirlendim çitlere saldırdım."

Son dakika | Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip etmişti! O vicdansız gözaltında: İfadesi şoke etti

NE OLMUŞTU?

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy’ün Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Son dakika | Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip etmişti! O vicdansız gözaltında: İfadesi şoke etti

Ağır yaralanan Minguzzi 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Minguzzi’nin Bakırköy ilçesinde bulunan Osmaniye Mezarlığı’ndaki kabrinin çitleri kırılmış, çiçekler kopartılmıştı. Savcılık mezarı tahrip edenler hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.

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