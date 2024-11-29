Son dakika | Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! 17 PKK'lı öldürüldü

29 Kasım 2024 12:16 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:30

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi. Ayrıca Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde de 4 terörist öldürüldü.

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı​, Hakurk ve Gara​ bölgelerinde belirlenen 13 PKK​'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için Irak kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyor. Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALDE

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"

Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 17'ye yükseldi.