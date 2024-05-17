Son dakika! Mehmetçik, PKK'ya ağır darbe indirdi: 7 terörist öldürüldü

17 May 2024 10:35 - Güncelleme : 17 May 2024 10:53

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 3 PKK’lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi"