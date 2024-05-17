Son dakika! Mehmetçik, PKK'ya ağır darbe indirdi: 7 terörist öldürüldü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
17 May 2024 10:35 - Güncelleme : 17 May 2024 10:53
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 3 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 3 PKK’lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi"
Kaynak: tgrthaber.com