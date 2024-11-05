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Son dakika | Mehmetçik'ten Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Teröristlerin inleri tek tek yıkılıyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
05 Kasım 2024 12:25 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:27
Son dakika | Mehmetçik&#039;ten Irak&#039;ın kuzeyine hava harekatı! Teröristlerin inleri tek tek yıkılıyor

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

'GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçit vermeyeceğiz!

Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

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Kaynak: tgrthaber.com

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