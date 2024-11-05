Son dakika | Mehmetçik'ten Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Teröristlerin inleri tek tek yıkılıyor
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
05 Kasım 2024 12:25 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:27
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
'GEÇİT VERMEYECEĞİZ'
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçit vermeyeceğiz!
Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
Kaynak: tgrthaber.com