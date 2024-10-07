Son dakika | SİHA teröristleri inlerinde vurdu: Irak'ta 6 PKK'lı öldürüldü

07 Ekim 2024 10:58 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:16

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı PKK​'ya indirilen bir darbeyi daha duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak​'ın kuzeyindeki Gara​ ve Metina​ bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"TERÖR YUVALARINI YERLE BİR ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek!"