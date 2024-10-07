Son dakika | SİHA teröristleri inlerinde vurdu: Irak'ta 6 PKK'lı öldürüldü
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı PKK'ya indirilen bir darbeyi daha duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
"TERÖR YUVALARINI YERLE BİR ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek!"