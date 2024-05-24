Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: 10 terörist öldürüldü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
24 May 2024 14:02 - Güncelleme : 24 May 2024 14:11
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı; Fırat Kalkanı, Gara ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerin saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Fırat Kalkanı, Gara ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
"TERÖRE VE TERÖRİSTLERE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK!"
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi"
Kaynak: tgrthaber.com