Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: 10 terörist öldürüldü

24 May 2024 14:02 - Güncelleme : 24 May 2024 14:11

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerin saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Fırat Kalkanı, Gara ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"TERÖRE VE TERÖRİSTLERE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK!"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi"