Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 17 terörist öldürüldü

15 Haziran 2024 11:37 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:45

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında inlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise 9 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR!"

MSB'den yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."