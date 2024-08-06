Son dakika | Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: 8 terörist öldürüldü

06 Ağustos 2024 13:32 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:53

Irak'ta PKK ile ilişkili 3 partiye siyaset yasağı geldi! Artık resmi yazışmalarda da adları terörist

Irak'ta PKK ile ilişkili 3 partiye siyaset yasağı geldi! Artık resmi yazışmalarda da adları terörist

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 8 PKK’lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"GÜÇLÜYÜZ, KARARLIYIZ!"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"