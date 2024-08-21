Son dakika | Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: 8 terörist öldürüldü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 11:47 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 12:00
Son dakika haberi: Kahraman Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha indirdi. MSB'den yapılan açıklamada; Irak'ta 7, Suriye'de 1 olmak üzere toplamda 8 terörist öldürüldü.
Terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan en son açıklamada; eli kanlı terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha indirildiği bildirildi.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 7, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK'lı terörist öldürüldü.
"ÖNGÖRÜLEMEZ, ALIŞILMADIK, SÜRATLİ VE SÜREKLİ!
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi"
Kaynak: tgrthaber.com