Son dakika | Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Suriye ve Irak'ta 8 terörist öldürüldü

04 Ağustos 2024 14:18 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 14:41

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı mücadele devam ediyor. Eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"