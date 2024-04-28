Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: 3 terörist öldürüldü

28 Nisan 2024 10:44 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 11:30

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Irak’ta 2, Suriye'de ise 1 olmak üzere 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü aktarıldı.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi"