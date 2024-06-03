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Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: 4 terörist öldürüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
03 Haziran 2024 13:32 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 13:33
Son dakika! Mehmetçik&#039;ten PKK&#039;ya darbe: 4 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi"

Son dakika haberinin detayları gelecek...

 

Kaynak: tgrthaber.com
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