Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: 4 terörist öldürüldü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
03 Haziran 2024 13:32 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 13:33
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi"
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com