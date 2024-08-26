Son dakika | Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: Irak ve Suriye'de 3 terörist öldürüldü

26 Ağustos 2024 14:28 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 14:52

Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine darbe indirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak ve Suriye'de eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildiğini duyurdu.

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

"MEHMETÇİK, TERÖRİSTLERİ HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM EDİYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"