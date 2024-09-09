Son dakika | Jetler PKK'lıları inlerinde vurdu: Irak'ta 5 terörist öldürüldü

09 Eylül 2024 13:43 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 13:53

Son dakika haberi: Kahraman Mehmetçik, eli kanlı terör örgütü PKK'ya darbe indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist öldürüldü.

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Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 5 Eylül'de düzenlenen hava harekatında Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı teröristin öldürüldüğü aktarıldı.

"JETLER PKK'YI İNİNDE VURMADAYA DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor. 5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekâtında; Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi"

IRAK'TA 21 HEDEF İMHA EDİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde; Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik hava harekatı düzenlediğini duyurmuştu. Hava harekatında ise 21 hedefin imha edildiği aktarılmıştı.