Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Menderes’te orman yangını: Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

Son dakika | Menderes’te orman yangını: Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 15:42 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 16:07

Son dakika haberi: İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde Görece Cumhuriyet Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Öğleden sonra çıkan yangında alevleri fark eden vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

Son dakika | Menderes’te orman yangını: Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor - 1. Resim

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile yangına müdahale devam ediyor.

Son dakika | Menderes’te orman yangını: Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...