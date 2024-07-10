Son dakika | Menderes’te orman yangını: Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

10 Temmuz 2024 15:42 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 16:07

Son dakika | Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın: Kubbesi yerle bir oldu

Son dakika | Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın: Kubbesi yerle bir oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde Görece Cumhuriyet Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Öğleden sonra çıkan yangında alevleri fark eden vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile yangına müdahale devam ediyor.