Son dakika | Menderes’te orman yangını: Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 15:42 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 16:07
Son dakika haberi: İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde Görece Cumhuriyet Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Öğleden sonra çıkan yangında alevleri fark eden vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile yangına müdahale devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı