Son dakika | Mersin'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

25 Ocak 2025 00:59 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 01:12

Mersin’in Erdemli ilçesi Alibeyli yakınlarında deprem oldu. Sarsıntıya ilişkin ilk bilgiler Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Sarsıntının yüzeye çok yakın olması sebebiyle kısa süreli hissedildiği öğrenildi.