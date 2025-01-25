Son dakika | Mersin'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 00:59 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 01:12
Mersin’in Erdemli ilçesi Alibeyli yakınlarında deprem oldu. Sarsıntıya ilişkin ilk bilgiler Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Sarsıntının yüzeye çok yakın olması sebebiyle kısa süreli hissedildiği öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Mersin’in Erdemli ilçesi Alibeyli mevkiinde saat 00.49’da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yüzeye oldukça yakın bir derinlikte, 3.4 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Kaynak: tgrthaber.com