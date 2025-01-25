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Son dakika | Mersin'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 00:59 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 01:12
Son dakika | Mersin&#039;de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi&#039;nden açıklama geldi

Mersin’in Erdemli ilçesi Alibeyli yakınlarında deprem oldu. Sarsıntıya ilişkin ilk bilgiler Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Sarsıntının yüzeye çok yakın olması sebebiyle kısa süreli hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi​'nin verilerine göre, Mersin’in Erdemli​ ilçesi Alibeyli mevkiinde saat 00.49’da 3.4 büyüklüğünde bir  deprem meydana geldi. Yüzeye oldukça yakın bir derinlikte, 3.4 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem​ çevre ilçelerde de hissedildi.

Son dakika | Mersin'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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