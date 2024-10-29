Son dakika | Mersin'de korkutan deprem!
Son dakika haberi: Mersin'de merkez üssü Gülnar olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu...
Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Mersin Gülnar'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin 11 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden olurken, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.
ADANA'DAN SONRA MERSİN
Adana Kozan'da 18.50'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Dün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası bölgede artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. Depremin derinliği 1.4 km olarak ölçüldü. Adana'da artçı depremler olurken 23.55 sıralarında bu kez Mersin sallandı.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.