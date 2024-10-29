Son dakika | Mersin'de korkutan deprem!

29 Ekim 2024 00:11 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 00:18

Son dakika haberi: Mersin'de merkez üssü Gülnar olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu...

Son dakika | Adana'da bir deprem daha: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Son dakika | Adana'da bir deprem daha: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi​ Kandilli Rasathanesi​ ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Mersin​ Gülnar​'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin 11 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden olurken, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

ADANA'DAN SONRA MERSİN

Adana​ Kozan​'da 18.50'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem​ meydana gelmişti. Dün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası bölgede artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. Depremin derinliği 1.4 km olarak ölçüldü. Adana'da artçı depremler olurken 23.55 sıralarında bu kez Mersin sallandı.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER