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 | Banu İriç

Son dakika | MGK toplantısı sonrası 6 maddelik kritik açıklama: Terörsüz Türkiye süreci masadaydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası 6 maddelik MGK bildirisi yayımlandı.

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Son dakika | MGK toplantısı sonrası 6 maddelik kritik açıklama: Terörsüz Türkiye süreci masadaydı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 20:43

Ankara'da kritik toplantısı sona erdi. Bu yıl dördüncü kez toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, ve gelişmeleri, orman yangınları ve çok sayıda bölgesel ve ulusal konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.

Son dakika | MGK toplantısı sonrası 6 maddelik kritik açıklama: Terörsüz Türkiye süreci masadaydı

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU"

İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan MGK bildirisi şu şekilde:
1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.
2. Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katedilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve millî hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edilmiştir.

Son dakika | MGK toplantısı sonrası 6 maddelik kritik açıklama: Terörsüz Türkiye süreci masadaydı


3. FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve müteakip süreçte izlenecek hareket tarzları ele alınmış; ihanet şebekesinin tamamen çökertilmesine ve son kalıntılarının da bertaraf edilmesine yönelik sarsılmaz irade vurgulanmıştır.
4. Suriye’deki gelişmeler, bölgemizde yaşanan hadiselerin tesirleri de göz önüne alınarak etraflıca görüşülmüş; Suriye hükûmetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği teyit edilmiştir. Bu süreçte; yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye’nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir.

Son dakika | MGK toplantısı sonrası 6 maddelik kritik açıklama: Terörsüz Türkiye süreci masadaydı


5. İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan sürecin siyasi ve askerî neticeleri değerlendirilmiş; hâlihazırda dahi ciddi kırılganlıklarla malul olan Orta Doğu coğrafyasında yeni gerilimlere ve çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir. uluslararası hukuku çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen’in ardından İran’ı da hedef alan ve Gazze’deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur.
6. ’ndaki tırmanma emarelerinden duyulan endişe dile getirilmiş; Türkiye’nin kalıcı barışın tesisi için mesuliyet üstlenmeye ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

https://x.com/iletisim/status/1950609719573250222

ETİKETLER
#gazze
#suriye
#terör
#rusya-ukrayna savaşı
#mgk
#Gündem
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