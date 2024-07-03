SON DAKİKA! MHP lideri Bahçeli'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi! Soruşturma provokasyondur

03 Temmuz 2024 13:29 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 13:41

Son dakika haberleri... A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, attığı 2 golün dışında Avusturya'ya inat yaptığı bozkurt selamıyla da dikkat çekmişti.

Jude Bellingham'ın yaptığı ahlak dışı harekete ceza veremeyen UEFA ise Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamına soruşturma başlattığını açıkladı.

Skandal kararla ilgili tepkiler art arda geliyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın Avusturya maçında attığı golden sonra "Bozkurt" işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli şunları söyledi: "Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur.

'SON DERECE YANLI VE YANLIŞTIR'

Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.

'TAHRİK VE TACİZLERE KAPILMAMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR'

UEFA’nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur."