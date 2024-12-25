Son dakika | MİT, hain eylemi Gare'de engelledi! PKK/KCK cephane sorumlusu Fırat Serihan'a nokta operasyon

25 Aralık 2024 10:08 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:24

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Irak/Gare sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman Kod Fırat Serihan’ı etkisiz hale getirdi.

Münbiç'te tünellerde saklanan teröristlerden bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Münbiç'te tünellerde saklanan teröristlerden bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan PKK/KCK’nın Irak/Gare sözde Genel Cephane Sorumlusu Hogir Batman Kod Fırat Serihan’ı etkisiz hale getirdi.

TSK'YI HEDEF ALACAKLARDI

MİT​, istihbari çalışmaları sonucunda terörist Serihan’ın 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı eylem planlamalarında bulunduğunu ve talimatını bizzat verdiğini tespit etti.

Bunun üzerine MİT, PKK/KCK’lı Serihan’ı hedef listesine aldı. MİT, saha ajanları vasıtasıyla Serihan’ın, örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı bilgisini edindi.

PKK/KCK’lı Serihan’a karşı düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşmasıyla düğmeye basıldı. Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Gara’da hazırlıklarda bulunan Hogir Batman Kod Fırat Serihan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi.

FIRAT SERİHAN KİMDİR?

Hogir Batman Kod Fırat Serihan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrolarına İstanbul'dan katılım sağladı. 2010-2014 yılları arasında Irak’ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde yer aldı. 2014 yılı itibarıyla Suriye/Serekani bölgesinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttü. 2015-2016 yıllarında Suriye/Tel Tamir ve Serekani'de cephane sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2017 yılında Ayn Al Arap’ta sorumlu düzeyde görevlendirildi. 2018-2024 yılları arasında Irak/Gare Genel Cephane Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.