Son dakika | MİT 'ten PKK/KCK'ya operasyon! Avrupa yapılanması çökertiliyor

30 Ağustos 2024 13:32 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 13:38

Son dakika haberine göre, MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı. Korkmaz, işlemlerinin arından sınır dışı edildi.

Korkmaz, Fransa'da PKK/KCK adına para toplama, adam kazandırma, üst düzey kadrolar da dahil insan ve malzeme aktarımı şeklindeki illegal faaliyetleri gerçekleştiriyordu.

UZUN SÜREDİR TAKİP EDİLİYORDU

İstihbarat birimlerinin uzun süredir takip ettiği Korkmaz, farklı isim kullanması nedeniyle rahat hareket etmekteydi. Ancak MİT'ten kaçamadı.

Denis Daniel Korkmaz, Şanlıurfa/Halfeti'de olduğu MİT tarafından tespit edildi. Korkmaz'a yönelik operasyon için harekete geçildi. Gözaltına alınan korkmaz, daha sonra sınır dışı edildi.

Denis Daniel Korkmaz'ın yakalanması ile örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.