Son dakika | MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: Firari hakim Mustafa Karatay yakalandı

02 Ekim 2024 10:01 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:10

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara'da ortak bir operasyon gerçekleştirdi. FETÖ'ye indirilen darbede eski hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı.

İstanbul ve İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul ve İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü​'nün terör örgütlerine karşı verdiği mücadele hız kesmeden devam ediyor. MİT​ ve Emniyet'in ortak operasyonunda, Mustafa Karatay'ın yerini bir komşusunun ihbarı üzerine tespit etti.

Firari hakim Kartay'ın uzun bir takip sonucunda Ankara Yenimahalle’deki evde yaşadığı kesinleştirildi. MİT ve Ankara TEM ekiplerinin ortak operasyonuyla Karatay, kıyafetlerinin arasında saklanmış halde bulundu. Firari hakim Mustafa Karatay, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

TÜM DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Evde yapılan aramada, Karatay'ın örgütle iletişimde kullandığı laptop, tablet, telefon ve diğer dijital materyallere el konuldu. Signal uygulaması üzerinden örgütle haberleştiği de belirlendi.

FİRARİ HAKİM MUSTAFA KARATAY KİMDİR?

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıldır aranan Mustafa Karatay, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olup, FETÖ’nün yargıdaki önemli operatörlerinden biriydi. Örgütle bağlantısını saklandığı evden sürdürmeye çalışıyordu.