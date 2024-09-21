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Son dakika | MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! PKK'nın kilit ismi Çiğdem Aslan İstanbul'da yakalandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 09:56 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 10:12
Son dakika | MİT ve Emniyet&#039;ten nokta operasyon! PKK&#039;nın kilit ismi Çiğdem Aslan İstanbul&#039;da yakalandı

Son dakika haberi: MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonda, PKK'nın Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonunda; Avustralya’da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edilen PKK​'lı Çiğdem Aslan yakın takibe alındı.

MİT​ VE EMNİYET ADIM ADIM İZLEDİ

Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Çiğdem Aslan’ın faaliyetleri adım adım izleyen MİT, şahsın İstanbul Havalimanı’ndan Avustralya’ya gideceğini tespit etti.

Son dakika | MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! PKK'nın kilit ismi Çiğdem Aslan İstanbul'da yakalandı - 1. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon ile Çiğdem Aslan kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan PKK'lı Çiğdem Aslan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika | MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! PKK'nın kilit ismi Çiğdem Aslan İstanbul'da yakalandı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
pkkmitİstanbul Havalimanıavustralya

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