Son dakika | MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! Santa Maria'ya saldırıyı planlayan Viskhan Soltamatiov yakalandı

14 Eylül 2024 11:25 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 11:29

Son dakika haberi: MİT ve Emniyet nokta bir operasyona daha imza attı. Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov yakalandı.

MİT’in istihbari çalışmaları neticesinde, 28 Ocak 2024 tarihinde Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov İstanbul'da yakalandı. Son dakika haberinin detayları gelecek...