Son dakika | MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! PKK'nın sözde Finlandiya sorumlusu Mehnaz Omar İstanbul'da yakaladı

21 Ağustos 2024 14:55 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:04

Son dakika haberine göre; terör örgütü PKK'nın sözde Finlandiya sorumlusu İstanbul'da yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonları sürüyor.

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu, terör örgütü PKK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli Naze Ad kod Mehnaz Omarı İstanbul'da yakalandı.

ÖRGÜT ADINA FİNLANDİYA'DA EYLEMLERİ ORGANİZE EDİYORDU

İranlı Mehnaz Omarı, Finlandiya’da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca, PKK/KCK’lı Omarı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. Omarı, örgüt adına Finlandiya’da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

FİNLANDİYA YAPILANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ

Uzun süredir MİT’in takibinde olan Naze Ad kod Mehnaz Omarı, nefes kesen bir operasyonla İstanbul’da yakalandı. Mehnaz Omarı’nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgi de ele geçirildi.