Son dakika | MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon! Üst düzey PKK'lı etkisiz hale getirildi

30 Eylül 2024 09:57 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:22

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın Öz Savunma Birlikleri sözde Sorumlusu Şiyar Muhtar kod adlı Lokman İsmail’i Irak’ın kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. PKK elebaşı Öcalan'dan bizzat eğitim aldığı belirtilen İsmail'in Şırnak ve Adana'daki terör eylemlerinin talimatını verdiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) nefes aldırmadığı terör örgütü PKK​'ya bir darbe de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) vurdu. MİT​, Irak'ın kuzeyine düzenlenen nokta operasyonla örgütün sözde üst düzey sorumlularından birini daha etkisiz hale getirdi.

MİT, hassas yürütülen çalışmalar sonucunda Şiyar Muhtar kod adlı Lokman İsmail'in PKK/KCK'nın Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisinde birinci derece sözde sorumlu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Suriye uyruklu PKK/KCK’lı İsmail için operasyon kararı alındı.

MİT'TEN NOKTA OPERASYON!

MİT’in saha ajanlarının istihbaratı sayesinde PKK/KCK’lı Lokman İsmail’in Irak’ın kuzeyinde olduğu tespit edildi. Operasyon için en uygun beklendi. Yıllardır PKK/KCK içinde faaliyet gösteren terörist Lokman İsmail tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

HENDEK OLAYLARINDA SALDIRILARI ORGANİZE ETTİ

PKK/KCK’lı Lokman İsmail'in; 2015-2016 yıllarında Şırnak’ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, 2019’da Adana/Seyhan’da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını da yine Lokman İsmail'in verdiği kaydedildi.

ÖCALAN'DAN BİZZAT EĞİTİM ALDI

1995 yılında PKK/KCK saflarına Suriye’den katılan Lokman İsmail, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’dan bizzat eğitim aldıktan sonra 1996-2004 yılları arasında Türkiye’de silahlı faaliyet yürüttü.

2004 yılında Zap alanına geçen terörist İsmail, PKK'nın kamplarında bir dizi özel askeri eğitimlere tabi tutuldu. 2015’te Şırnak’taki hendek-barikat olaylarını planlayan Lokman İsmail, olayların Türk devleti tarafından kontrol altına alınması sonrasında Irak sınırına geçti. İsmail'in 2018'de ise Haftanin alanında Öz Savunma dersleri verdiği bildirildi.