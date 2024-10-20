Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: 2 üst düzey PKK'lı etkisiz hale getirildi

20 Ekim 2024 09:57 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 10:23

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın Süleymaniye kentindeki terör hedeflerine nokta operasyon gerçekleştirdi. MİT, PKK adına bölge halkından haraç toplayan örgütün sözde sorumlularından Berfin Roj kod adlı Caize Selber ile Tekoşin Dilgeş kod Emine Ulaş'ı etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı​ (MİT), Irak​'ın kuzeydoğusuna düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK​'ya üst düzey darbe indirdi. Örgüt adına haraç topladığı tespit edilen PKK'nın sözde sorumlularından Caize Selber ile Emine Ulaş etkisiz hale getirildi.

PKK'NIN YÖNETİCİ KADROSUYLA YAKIN İLİŞKİ İÇİNDEYDİLER

MİT istihbarat ağı aracılığı ile iki teröristin son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüklerini tespit etti. Büyük hassasiyetle yürütülen çalışmalar sonucunda, PKK/KCK’lı Berfin Roj kod adlı Caize Selber ile Tekoşin Dilgeş kod adlı Emine Ulaş’ın, örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde bulundukları öğrenildi.

BÖLGE HALKINI HARACA BAĞLADILAR!

PKK/KCK’lı teröristlerin aldıkları talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, toplanan meblağı Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

Ayrıca iki teröristin PKK'ya katılacak gençleri bulup onları örgüte katılıma teşvik ettiği, ideolojik propaganda yoluyla manipüle ettiği ve örgütün Türkiye'deki gençlik yapılanmasında görevli teröristlere eylem amaçlı talimatlar gönderdiği de belirlendi.

MİT OPERASYON İÇİN ADIM ADIM İZLEDİ

Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı da bulunan PKK/KCK mensupları Caize Selber ile Emine Ulaş, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu. Adım adım izlenen iki teröriste karşı düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi. Yerleri tespit edilen iki terörist Irak/Süleymaniye kırsalında MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

CAİZE SELBER VE EMİNE ULAŞ KİMDİR?

Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden Berfin Roj kod adlı Caize Selber aslen Siirtli. Terör örgütünün gençlere yönelik propagandasından etkilenip 1999'da İstanbul'dan PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı. Akabinde terör örgütü tarafından silahlandırılarak Tunceli ve Erzurum’da savaşması için zorlandı. 2022 yılına kadar Kandil, Asos, Zap, Mahmur, Haftanin ve Hakurk alanlarında silahlı ve ideolojik faaliyetlerde bulundu. Terör örgütünün Parti Merkez Okulu’nda eğitim aldı. Son olarak Süleymaniye’deki toplumsal alan faaliyetlerinde bulundu.

Tekoşin Dilgeş kod adlı Emine Ulaş ise 1992 yılında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen Tekoşer kod adlı Abdi Ulaş'ın kız kardeşi. 1999 yılında örgüte katılan Emine Ulaş, uzun yıllar Tunceli’de silahlı faaliyet gösterdi. Yine Tunceli’de güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi ve yol kesme eylemlerinde bulundu. Irak’ta ise Hakurk, Zap, Avaşin, Metina ve Kandil’de sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi. Örgüt içerisinde gençlik, sağlık, eğitim ve toplumsal alan faaliyetlerinde yer aldı.