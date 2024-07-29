Son dakika! MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'lı Vesile Duran ve Dilan Öklü öldürüldü

29 Temmuz 2024 09:44 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:13

Eli kanlı terör örgütü PKK ile mücadele hem yurt içinde hem de yurt dışında tüm hızıyla devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK'lı 'Ronahi Dilhvin' kod adlı Vesile Duran ile 'Arin Tolhildan' kod isimli Dilan Öklü'yü Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürdü.

MİT, ADIM ADIM İZLEDİ

MİT, örgüt üst yöneticilerinin TSK'nın Hakurk'taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatının terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını tespit etti. Terörist Duran ve Öklü, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı.

MİT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı alındı. Hakurk'ta eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen terörist Vesile Duran ile Dilan Öklü nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

VESİLE DURAN, DİLAN ÖKLÜ KİMDİR?

'Ronahi Dilhvin' kod adlı Vesile DURAN, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2015 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek silahlı ve ideolojik eğitim aldıktan sonra bu bölgede faaliyet göstermeye başladı. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesinde faaliyet yürütüyordu.

'Arin Tolhildan' kod adlı Dilan Öklü ise terör örgütü tarafından, 2014 yılında henüz 15 yaşındayken silah altına alındı ve Irak'ın kuzeyinde zorunlu silahlı ve ideolojik eğitime tabi tutuldu. 2019 yılında etkisiz hale getirilen PKK/KCK mensubu 'Tolhildan Zevki' kod adlı Vedat Öklü'nün kardeşi olan Dilan Öklü, etkisiz hale getirilmeden önce Hakurk alanında faaliyet gösteriyordu.