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Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Halil Yiğit öldürüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
19 Eylül 2024 10:00 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:16
Son dakika | MİT&#039;ten Irak&#039;ta nokta operasyon: PKK&#039;nın sözde istihbarat sorumlusu Halil Yiğit öldürüldü

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) nokta operasyonlarına bir yenisi daha ekledi. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'nın sözde askeri istihbarat sorumlularından Hogir Pirosi kod adlı Halil Yiğit öldürüldü.

Son dakika haberine göre; Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler TSK ve MİT'in nokta operasyonlarıyla tek tek etkisiz hale getiriliyor. MİT, Irak​'ın kuzeyinde nokta bir operasyona daha imza attı.

Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Halil Yiğit öldürüldü - 1. Resim

MİT ADIM ADIM TAKİP ETTİ

MİT, terör suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan terörist Halil Yiğit'in hedef listesine aldı. Ekipler, konumu tespit edilen "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit'i adım adım takip etti.

Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Halil Yiğit öldürüldü - 2. Resim

DÜĞMEYE BASILDI, ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon için en uygun anı bekleyen MİT, operasyon için düğmeye bastı. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen nokta operasyonda Halil Yiğit öldürüldü.

Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Halil Yiğit öldürüldü - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aslan19 Eylül 2024 10:10

Güvenlik güçlerimize destek olmak lazım, böyle operasyonlarla ülkemizin güvenliği sağlanabilir

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