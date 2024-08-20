Son dakika | MİT'ten Irak'ta PKK'ya nokta operasyon: Zilan Azak öldürüldü

20 Ağustos 2024 09:50 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:06

Terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak'ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi.

MİT OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASTI

Zilan Azak'ın Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de kullanıldığını öğrenen MİT, teröristi takibe aldı. MİT, adım adım takip ettiği Azak'a yönelik operasyon için düğmeye bastı. MİT, düzenlediği nokta operasyonla Zilan Azak'ı öldürdü.

SEMA CUYA ÇEVLİK KOD ZİLAN AZAK KİMDİR?

Sema Cuya Çevlik kod Zilan AZAK, 2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK/KCK saflarına katıldı. Irak/Gare’de silahlı eğitim aldı.

Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan AZAK, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi. AZAK, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dron faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi.