Son dakika! MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: 15 PKK'lı terörist öldürüldü

29 Nisan 2024 14:37 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 14:51

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. MİT ve TSK, saklanacak delik arayan teröristlerin köşeye sıkıştırıp operasyonun düğmesine basıyor. MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde büyük bir operasyona daha imza attı.

TERÖRİSTLER EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

Saha ajanları ve bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen MİT, TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan 15 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirdi.

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütüne karşı her alanda nokta operasyonların devam edileceğin altı çizildi. Sınır ötesinde terör örgütüne nefes aldırılmayacağı vurgulandı.

IRAK'TAKİ OPERASYONLAR ARTIRILACAK

Terör örgütü yöneticilerini hedef alan ve Irak’ın kuzeyinde PKK’ya göz açtırmayan MİT, önümüzdeki süreçte Irak’ta operasyonların artırılacağı mesajını verdi.