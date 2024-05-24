Son dakika! MİT’ten nokta operasyon: PKK'nın kuryeleri harekete geçmeden öldürüldü

24 May 2024 14:54 - Güncelleme : 24 May 2024 15:09

MİT, PKK/KCK mensupları Nujiyan İsyan kod Hadice Kaya ve Suriye vatandaşı Diljin Azadi kod Heva Kivelçek, Hakurk’ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI...

MİT, iki teröristin PKK'nın sözde yöneticilerinin Hakurk’taki Türk Silahlı Kuvvetleri harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti.

Bunun üzerine MİT, Kaya ve Kivelçek, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı. MİT’in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi.

NOKTA OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜ

Nefes kesen bir takip sonrasında MİT tarafından teröristlere yönelik bir operasyon kararı alındı. Hadice Kaya ile Heva Kivelçek nokta operasyonla öldürüldü.