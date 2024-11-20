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Son dakika | MİT'ten nokta operasyon! MKP üyesi Kadir Çelik yakalandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Kasım 2024 09:55 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:03

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik’i düzenlediği operasyonla yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı​ operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Tespit edilen teröristler, düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.

MİT, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik’i düzenlediği operasyonla yakaladı. Teröristin bir Ortadoğu​ ülkesinde yakalandığı bildirildi.

Son dakika | MİT'ten nokta operasyon! MKP üyesi Kadir Çelik yakalandı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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