Son dakika | MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın Sincar istihbarat sorumlusu Sadiye Muhammed Ahmed etkisiz hale getirildi

27 Kasım 2024 10:14 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:41

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın sözde Sincar İstihbarat Sorumlusu Hevi kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed’i Irak’ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK​'ya bir darbe​ daha vurdu. Irak'ın Sincar kentine düzenlenen operasyonla örgütün üst düzey isimlerinden biri olan sözde Sincar İstihbarat Sorumlusu Sadiye Muhammed Ahmed etkisiz hale getirildi.

MİT​ ADIM ADIM TAKİP ETTİ

MİT'in istihbarat çalışmaları sonunca Sadiye Muhammed Ahmed’in PKK/KCK’nın Sincar’daki istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu belirlendi. MİT'in hedef listesine eklediği Ahmed'in yerinin tespit edilmesi üzerine teröristin her hareketi adım adım izlendi.

SADİYE MUHAMMED AHMED'A NOKTA OPERASYON

Gizlenmek için Yezidilerin arasında yaşayan Sadiye Muhammed Ahmed, bölge halkını örgütleyen örgüt yapıları ile askeri yapılanmaları denetleyerek Kandil'e rapor vermekle görevliydi.

Tüm faaliyetleri istihbarat birimlerince deşifre edilen terörist Ahmed'e operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon için en uygun zamanda harekete geçen MİT, terörist Ahmed'i Irak’ın Sincar kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

SADİYE MUHAMMED AHMED KİMDİR?

Hevi kod adını kullanan Sadiye Muhammed Ahmed, PKK’ya 2001 yılında katıldı. Sadiye Muhammed AHMED, örgüte katılmasından bu yana Suriye’de muhtelif bölgeler ile Irak’ta Kandil, Kerkük, Mahmur ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösterdi. Bir dönem sahte kimlik kullanarak PKK/KCK’nın Mahmur Kampı Dış İlişkiler Sorumluluğu görevini üstlendi.

PKK/KCK adına Mahmur ile Sincar arasındaki ilişkiyi koordine eden Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed, son olarak PKK/KCK’nın Sincar İstihbarat Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.